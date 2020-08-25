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Camiler köşe bucak temizleniyor
BEYPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDEKİ TÜM CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
ANKARA 25.08.2020, 10:20
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Camiler belirlenen program dahilinde belediye ekipleri tarafından mihraptan minbere camlardan duvarlara olmak üzere köşe bucak temizleniyor.
Yapılan temizlik çalışmalarıyla camiler daha da güzelleşiyor. Cemaat ferah ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "’Temizlik imandandır’ anlayışıyla halkımızın daha temiz daha ferah bir şekilde ibadetlerini yapmaları adına temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek" dedi.
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