Buz pateninin ücretsiz adresi Keçiören

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde 5-15 yaş grubu çocuklara ve gençlere ücretsiz hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti okulların açılmasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Hem iç hem dekoru hem de dış mimarisiyle ilgiyi üzerine çeken pistte kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlar ücretsiz veriliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da tesisi sık sık ziyaret ederek burada buz pateni meraklısı çocuklarla ve gençlerle bir araya geliyor. Altınok, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği denetimler sırasında çocuklarını buz pistine getiren ailelerle buluştu.

Ücretsiz buz pateni hizmeti için kendisine teşekkür eden ailelere tesisle ilgi çeşitli bilgiler veren Altınok, pistin özelliklerini şöyle anlattı:

“Tesisimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde kask, paten ve dizlik gibi ekipmanların takıldığı alan, ikinci bölümde buz pisti alanımız yer alıyor. Burası 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustiğe sahip. Tek seansta 25 kişinin faydalandığı pistimiz pazartesi günleri hariç diğer günler telefonla randevu almak suretiyle 10.00-19.00 arası yarım saatlik seanslarla hizmet veriyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanları belediyemiz ücretsiz veriyor. Buz pateni pistimizin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor.”