Büyükşehir’in üçüncü asfalt üretim tesisi faaliyetine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi’nden sonra Yeni Kıbrıs Şantiyesi’nde de asfalt üretimine başladı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı PORTAŞ’ın asfalt üretimine başladığı Yeni Kıbrıs Şantiyesi’nde günlük 2 bin ton asfalt üretilecek. Yeni tesislerin de faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesinin asfalt ihtiyacının önemli bir kısmının kendi imkanlarıyla üretilmesi hedefleniyor. Yeni Kıbrıs Şantiyesi’ne gelerek ilk üretim çalışmalarını PORTAŞ Genel Müdürü Mesut Özarslan ve PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Güllü ile birlikte yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

‘‘‘Kendi asfaltımızı kendimiz üretme’ projesinin üçüncü plentini bugün açmış bulunuyoruz. Daha önce Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi’ni açmıştık. Bugün de Yeni Kıbrıs Şantiyesi faaliyete geçti. 45 günde üç tane plent açtık. Yakında günde 15 bin ton asfalt üretimini hedefliyoruz. Bugünkü açılan plent ile hedefimizin yüzde 60’ına ulaşmış olacağız. İnşallah yakın bir süre içerisinde Beypazarı ve Şereflikoçhisar hattında yeni bir plent daha açacağız. Bu süreçte emeği geçen Genel Müdürümüz Mesut Özarslan ve diğer çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Plentimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’

Beypazarı ve Şereflikoçhisar’da da yeni plentler açılacak

Polatlı, Eski ve Yeni Kıbrıs Şantiyesi olmak üzere üç asfalt plent tesisi açan PORTAŞ, Beypazarı ve ŞerefliKoçhisar şantiyelerini de devreye sokmayı hedefliyor.