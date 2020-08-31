Büyükşehir’den ’Zafer’ Konseri
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZAFER BAYRAMI’NI ETKİNLİK YAĞMURUYLA KUTLADI. ANKARA’DA ETKİNLİKLER KAPSAMINDA YAPILAN SERGİ VE SÖYLEŞİ PROGRAMLARININ ARDINDAN "30 AĞUSTOS ZAFER KONSERİ" İLE DE UNUTULMAZ BİR RESİTAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST TULUYHAN UĞURLU'NUN 50. YIL PARKI'NDA VERDİĞİ “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK-GÜNEŞİN ASKERLERİ” KONSERİ, ABB TV VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLANDI.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı’nı etkinlik yağmuruyla kutladı. Ankara’da etkinlikler kapsamında yapılan sergi ve söyleşi programlarının ardından "30 Ağustos Zafer Konseri" ile de unutulmaz bir resital gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun 50. Yıl Parkı’nda verdiği “Mustafa Kemal Atatürk-Güneşin Askerleri” konseri, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan konser programı 50. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi. Büyük Zaferin 98. yıl dönümünde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun kulakların pasını silen“Mustafa Kemal Atatürk - Güneşin Askerleri” isimli konseri, zafer heyecanının evlerde yaşanmasını sağladı.
Eşsiz Ankara manzarasında verdiği konserini şehitlerin ruhuna adadığını söyleyen Tuluyhan Uğurlu, "’Mustafa Kemal Atatürk - Güneşin Askerleri’ eserimden bölümler seslendirdim. Çok duygulu bir gündeyiz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirdiğim bu konseri hem tüm şehitlerimizin ruhuna adıyorum hem de bütün dünyaya. ‘Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, siz güle güle gidebilirsiniz’ demenin onurunu yaşıyorum. Zaten Atatürk de bu onuru yaşadığı için ebedileşti ve onunla beraber bu toplum sonsuzlaştı. Bu duyguları, bu muhteşem Ankara güzelliğinde yaşadık" dedi.
Pandemi süreci nedeniyle izleyici alınamayan ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanan büyüleyici konser, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25