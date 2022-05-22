Büyükşehirden üniversite adaylarına YKS deneme sınavı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent’te bir okul ile iş birliği yaparak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan adaylara ücretsiz deneme sınav desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav stresini azaltmak için ücretsiz deneme sınavı desteği sağladı. Batıkent’te bir okulla iş birliği yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, LGS için düzenlediği deneme sınavından sonra şimdi de YKS’ye hazırlanan adaylara yönelik ödüllü deneme sınavı yaptı. Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde hafta sonu gerçekleştirilen YKS deneme sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite sınavına girecek adayların hem kendilerini denemesi hem de sınav stresini azaltması amacıyla bu desteği sağladıklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Aile Yaşam Merkezlerimizde geçen hafta LGS için deneme sınavı yaptık, bu hafta da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için YKS deneme sınavı yapıyoruz. 20 merkezimizde binlerce öğrencimiz deneme sınavına girdi. Bu vesileyle tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi

Üniversite adayı Barkın Nuh Güngör, ‘‘Ücretsiz gerçekleştirilecek olan deneme sınavı ilanını babam gördü ve ben de sınav tecrübesi yaşamak, stresimi azaltmak için deneme sınavına girdim” dedi.

Üniversite adayı Şevval Mutlu ise, ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aileme bir mesaj geldi ve ben de arkadaşlarıma söyledim. Hep birlikte kayıt olduk ve sınava girdik’’ dedi.

ABB, LGS ve YKS deneme sınavlarında ilk 3’e giren adaylara scooter, powerboard ve tablet hediye edilecek.