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Büyükşehirden Patipark’a lojistik destek

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İMRAHOR VADİSİ’NDE TAHLİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN PATİPARK ANKARA’YA LOJİSTİK DESTEK VERDİ. SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 400 SOKAK HAYVANINI DAHA SAĞLIKLI VE KONFORLU YAŞAYABİLMELERİ İÇİN SİNCAN’DA KURULAN YENİ YAŞAM ALANINA TAŞIMAYA BAŞLADI.

ANKARA 07.09.2020, 09:40
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Büyükşehirden Patipark’a lojistik destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmrahor Vadisi’nde tahliye çalışmalarına başlanan Patipark Ankara’ya lojistik destek verdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 400 sokak hayvanını daha sağlıklı ve konforlu yaşayabilmeleri için Sincan’da kurulan yeni yaşam alanına taşımaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, İmrahor Vadisi’nde bulunan ve hayvansevelerin oluşturduğu Patipark Ankara’ya ait 400 sokak hayvanını Sincan’da bulunan yeni yerlerine taşıyor.

Sokak hayvanların sağlığı ve güvenliği için 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi, lojistik desteğin yanı sıra sağlık ve veterinerlik hizmeti de sağlamaya devam ediyor.

“Gönüllülerle iş birliği içerisindeyiz”

Sokak hayvanlarının daha konforlu ve ferah bir ortamda yaşamaları için birçok sivil toplum kuruluşuna lojistik ve veterinerlik hizmeti verdiklerini belirten Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu ifadeleri kullandı:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda gönüllülerle çalışmalarımız devam ediyor. İmrahor’da 5 yıldır faaliyet gösteren Patipark Derneğini, Sincan’da kurulan yeni yerine taşınmasına her türlü desteği sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının başta veterinerlik hizmetleri olmak üzere ne eksikleri varsa Büyükşehir olarak sağlayama çalışıyoruz. Bundan sonra çalışma alanlarımızda olan paydaşlarımızla iş birliğimiz aynen devam edecek.’’

Hayvanseverlerden Başkan Yavaş’a teşekkür

Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal, Patipark’ın Sincan’daki yeni yerine taşınmasında yardımları için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, “Büyükşehir Belediyesi bize her zaman destek verdi. Yüzlerce köpeğimizi Büyükşehirin desteği ile kısırlaştırdık. Bizlere ambulans ve veteriner gönderdi, yeni yere taşınmamızda da yardımları oldu. Belediye olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık” dedi.

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