Büyükşehir ve ilçe belediyeler sokak hayvanları için el ele

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Şereflikoçhisar Belediyesi ile birlikte ilçede yaşayan sokak hayvanlarına kısırlaştırma desteği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Şereflikoçhisar Belediyesi ile ortak çalışma kararı alarak, ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan sokak hayvanlarına ücretsiz kısırlaştırma desteğinde bulunmaya başladı. Şereflikoçhisar Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Kısırlaştırma Merkezi Ameliyathanesinde, haftanın bir günü steril bir ortamda özenle gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman veterinerler tarafından gerçekleştiriliyor.

Sokak hayvanlarının sağlığını önceleyen çalışmalarda ilçe belediyeler ve gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Sahipsiz hayvanlarla ilgili ilçelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara Şereflikoçhisar da eklendi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda da belirtildiği üzere belediyeler sahipsiz hayvanları kısırlaştıracak, kuduz aşılarını yapacak, kayıt altına alacak ve yaşam yerlerine geri bırakacak. Bu kapsamda Şereflikoçhisar Belediyemiz de güzel bir yer hazırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara tam destek veriyoruz. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz hızla devam edecek” dedi.