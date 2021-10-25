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Büyükşehir hazine ile mahsuplaştığı taşınmazları satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait olan ancak 2018 yılında yapılan mahsuplaşma nedeniyle satış yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen 6 adet arsa için satış ihalesi 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 69 milyon 825 bin TL olan arsaların satış ihalesi ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA 25.10.2021, 15:09
Büyükşehir hazine ile mahsuplaştığı taşınmazları satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait olan ancak 2018 yılında yapılan mahsuplaşma nedeniyle satış yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen 6 adet arsa için satış ihalesi 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 69 milyon 825 bin TL olan arsaların satış ihalesi ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mülkiyetinde olan taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkarmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 29.08.2018 ve 03.10.2018 tarihinde imzalanan protokoller kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet bina ve 1 adet arsanın hazine adına devredilmesi ve Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti hazineye ait taşınmazlardan 6 adedi için satış yetkisini alan Büyükşehir Belediyesi, mahsuplaşma yoluna giderek bu taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkaracak.

6 arsa satışı için toplam muhammen bedel 69 milyon 825 bin TL

Mülkiyeti hazineye ait ancak protokol kapsamında mahsuplaşma yapılarak satış yetkisi verilen Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım 2021 tarihinde Çankaya’da 4, Yenimahalle ilçesinde ise 2 adet konut, sosyal ve kültürel tesis alanı ile kentsel servis alanından oluşan arsaları ihale yoluyla satacak.

Toplam 38 bin 067 metrekarelik arsaların muhammen bedeli 69 milyon 825 bin 807 TL olarak belirlenirken, arsaların satışına ilişkin ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesinin Milli Emlak ile yaptığı protokol kapsamında mahsuplaşma sonrasında 639 milyon TL alacağı bulunuyor.

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