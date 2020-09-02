Büyükşehir Belediyesi Nallıhan’daki yangın için seferber oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kontrol altına alınan yangını söndürmek için seferber olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar mutfak kurarak bölgede görev yapan ekiplere ve bölge halkına da sıcak yemek dağıtımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos’ta ormanlık alanda başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra 1 Eylül tarihinde saat 16.30’da Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde tekrar alevlenen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için tüm ekiplerini seferber etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalara Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve ANFA ekipleri de destek oldu. Havanın kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin yoğun şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdiği bölgede Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankara İtfaiyesi, ASKİ ve ANFA’ya ait çok sayıda ekibin sevk edildiği mahallede Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri, vakit kaybının önüne geçmek için köylüler tarafından kullanılan su havzasını besleyerek, Orman Genel Müdürlüğünün itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sabah erken saatlerde Nallıhan’ın Beyalan Mahallesi’ne giderek Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den yangının durumu hakkında bilgi alan Yavaş, sosyal medya hesabından, “Yangını kontrol altına alma çalışmalarımızı iş birliği içinde sürdürüyoruz. Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” notunu paylaştı.

BELPA tarafından yangın bölgesinde sıcak yemek dağıtımı

Yangının ilk çıktığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgesinde sıcak yemek, su ve çay dağıtımında bulundu. Gece başlayan yemek ve ikramlara sabahın ilk ışıklarına kadar devam edildi. İki ayrı noktada BELPA tarafından kurulan çadırda ücretsiz olarak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca BELPA seyyar mutfak kurarak, bölgede görev yapan ekiplere ve bölge halkına sıcak yemek dağıtımında bulundu. Büyükşehir ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için bekledi.