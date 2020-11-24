Büyükşehir Belediyesi bütçe maratonunu tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri bütçe toplamı 13 milyar 345 milyon TL olurken, kent gündemini ilgilendiren önemli maddeler de oy birliğiyle kabul edildi. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 9,5 saat süren bütçe maratonu izlenme rekoru kırdı. Başkan Yavaş, ilçe belediye başkanları ve grup başkan vekillerinin sorularına pandemi nedeniyle 7 Aralık’ta toplanacak meclis toplantısında yanıt vereceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık ettiği son birleşimde; ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait toplam 13 milyar 345 milyon TL’lik bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

9,5 saat süren ve canlı yayınlanan toplantı izlenme rekoru kırdı

ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını 100 binin üzerinde kişi izledi.

Toplantıda oy birliğiyle kabul edilen ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerine ait gelir ve gider bütçeleri şöyle belirlendi:

ABB: 6 milyar 970 milyon TL (Gelir), 7 milyar 700 milyon TL (Gider)

ASKİ: 3 milyar 140 milyon TL (Gelir), 3 milyar 640 milyon TL (Gider)

EGO: 2 milyar 5 milyon TL (Gelir), 2 milyar 5 milyon TL (Gider)

Mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ile çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi söz alarak 2021 mali yılı bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Başkan Yavaş iddialara aralık ayı toplantısında yanıt verecek

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tüm belediye meclis üyelerine ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yavaş, pandemi sürecinde toplantının uzun sürmesi nedeniyle sorulara ve iddialara 7 Aralık’ta saat 11.00’da toplanacak meclis toplantısında yanıt vereceğini açıkladı:

“Önceki dönemlere baktık, toplantılar en fazla 3-4 saat sürmüş. Grup başkanları konuşur, ardından bütçe komisyonundaki arkadaşlar konuşur. Zaten kendi bütçeleri oylanırken konuşacaklarını konuştular. Bizim bütçelerin üzerine konuşacakları şeyler varsa bunları grup başkanlarına iletmiş olmaları lazım. Bu saatten sonra bizi kim izleyecek, cevaplarımızı kim görecek, kimse görmeyecek. Böyle bir pandemi ortamında bu kadar uzun süre toplantı olmaz. Biz bunu da grup başkanı arkadaşlarla konuştuk. Burası tek bir klimayla havalandırılıyor. Bu virüsün yayılması için en elverişli ortam, kendi canınıza da yazık personelin canına da yazık, hepimizin canına yazık. Birçok belediye başkanımız bakın korona oldu, tedavi oldu. Kötü niyetli değiliz dendiğine göre onu da kabul ediyoruz. Yapacağım sunumun hakkını, hepsini Ankara halkına duyuracağım. Konuşmaların içinde bazı isnatlar var, bunların görülmesi lazım. Cevaplarımızı önümüzdeki toplantıya saklıyoruz. Geçmişte yapılan şeyleri güzelce alkışlıyorlar ama kötü olan şeylerin konuşulmasını istemiyorlar.”