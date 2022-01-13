Büyükşehir Belediyesi başkentli muhtarlarla ‘ortak akıl’da buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programını hayata geçiriyor. İlki 14-16 Ocak tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılacak programa ilk etapta 25 ilçenin muhtar dernek başkanlarının da yer alacağı 50 muhtar katılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde ‘ortak akıl’ ilkesini benimseyerek toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara yönelik “Muhtarlar Müzakere Ediyor” adlı yeni bir program başlatan Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, ilk toplantıyı 14-16 Ocak tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirecek. İlçe muhtarlarıyla yıl boyu devam edecek toplantılarda mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılacak. Başkentli muhtarlar, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek ilçelerine yönelik talep ve sorunları yüz yüze anlatma fırsatı bulacak. Kaldırımdan asfalta, altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunların daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam’da düzenlenecek toplantıya ilk etapta 25 ilçenin muhtar dernek başkanlarının da yer alacağı 50 muhtar katılacak.

Kontrol ve memnuniyet mekanizması daha sağlıklı çalışacak

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini muhtarlar aracılığıyla kayıt altına almayı, müzakere etmeyi ve daha düzenli takip yapmayı önceleyen yeni bir hizmet anlayışı benimsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Muhtarlar yerel yönetimlerin parmak uçlarıdır. Vatandaşlara ulaşabilme konusunda en yakın temas aralığına sahip muhtarlarımızı her ay düzenli olarak projemiz kapsamında bir araya getireceğiz. İlçelere dair talepleri çözüm önerileriyle birlikte kayıt altına alacağız. Müzakereler sırasında gerçekleştireceğimiz ve hizmetleri daha hızlı ve etkin biçimde hayata geçirebileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Vatandaşların muhtarlarımıza ilettikleri talep ve önerilere hızlı çözümler sunarken, aynı zamanda oluşturacağımız aylık raporlarla kontrol ve memnuniyet mekanizmasının başında Ankaralı vatandaşlarımızın bulunduğu bir yapıyı hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Toplantılar her ay düzenli yapılacak

Her ay pandemi koşulları gözetilerek 50 kişilik gruplar hâlinde gerçekleştirilecek toplantılarda bir önceki ayın performans raporlarının muhtarlarla paylaşılacağını da ifade eden Yanmaz, bu projeyle kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Muhtarlara program kapsamında vatandaşlarla daha verimli iletişim sağlayabilmeleri için uzman eğitmenler tarafından ‘Etkili İletişim’ dersleri de verilecek.