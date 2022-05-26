Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazırlıkları tamamlanan Büyük Keçiören şelalesi yaza hazırlanıyor.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Büyük Keçiören şelalesi yaza hazırlanıyor. Tazyikli su ve doğal yöntemler kullanılarak yosunların temizlendiği şelale yazın daha berrak akacak.

“Dünya’nın en büyük yapay şelalesi bizim ilçemizde bulunuyor”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan Büyük Keçiören şelalesi ile ilgili değerlendirme yaparak, "Dünya’nın en büyük yapay şelalesi bizim ilçemizde bulunuyor. Şelalemizin su deviniminin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bakım ve temizlik çalışmalarını rutin aralıklarla yapıyoruz. Keçiören’de Antalya’da bulunanlardan daha fazla şelale var. Yıllar önce kayalıktan ibaret olan ve üzerinde çöpler bulunan yerleri gül bahçelerine, ışıl ışıl çağlayan şelalelere dönüştürdük” dedi.