Bütçe görüşmelerinde İmamoğlu gerginliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ile ilgili tartışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Madde görüşmelerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun aldığı ceza gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kararı eleştirerek, “Bu karar hukuki değil, siyasidir. Demokrasi ayaklar altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

"İktidar kanadı bu kararı üzüntüyle, muhalefet ise sevinç gösterisiyle karşılıyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, "Ortada tuhaf durum var. Mahkeme kararı var, yargı yolu açık. Tuhaflık şurada; iktidar kanadı bu kararı üzüntüyle, muhalefet ise sevinç gösterisiyle karşılıyor. Mahkeme karar vermiş. 6’lı masa çekişmesi yansımasıdır bu” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise, “Ahmak sözcüğüyle eğer iki yıl ceza alınıyorsa buradaki herkes burada hapse girer. Burada savunulacak bir şey yok.”

"Biz cumhurbaşkanımızı cezaevine ağlayarak gönderdik. Dün sevinçle karşılandı karar"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Bu karar kesin değil, istinaf var, temyiz var. Kesin olmayan karar üzerinden bir fırtına koparılması, mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışılması doğru değil. ’İktidar kararı’ denilmesi doğru değil. Türkiye bir hukuk devleti, bağımsız yargıya müdahale söz konusu olmaz" dedi.

Bu kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı mahkumiyet arasında benzerlik kurmanın yanlış olduğunu kaydeden Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitim müfredatında olan bir şiiri okuduğu için ceza aldığını, burada ise hakimlere ‘ahmak’ denilerek hakaret edildiğini söyledi. Tunç, "Biz cumhurbaşkanımızı cezaevine ağlayarak gönderdik. Dün manzara nasıldı? Sevinçle karşılandı karar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ın sözlerine tepki göstererek, “Ne demek seviniyorlar. Soylu ‘ahmaklık bu’ demiş, o da ‘asıl ahmaklık budur’ demiş. YSK ile ne alakası var. Neymiş efendim -İBB’de terör varmış-, ne oldu bir şey çıkmadı. Şimdi ‘ha yakaladık belediye başkanı ahmak dedi’ oldu" dedi. Özkoç, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı kefeye koymadıklarını da ekledi.