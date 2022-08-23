Büro Memur-Sen’den “sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi” ile ilgili düzenlemenin bitirilmesi talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 6. Dönem Toplu Sözleşme metniyle teminat altına alınan “sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi” ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını talep etti.

Büro Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde yer alan “sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi” ile ilgili düzenlemenin bir an evvel hayata geçirilmesini istedi. 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesiyle ilgili çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanacağının yer aldığını hatırlatan Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, üzerinde çalışılan düzenlemenin bir an önce tamamlanarak TBMM gündemine gelmesi gerektiğini belirtti. Meclisin ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacağını hatırlatarak, “TBMM açıldığında parlamentonun öncelikli konusu sözleşmelilere kadro düzenlemesi olmalıdır” dedi.

“Biz sözleşme masasında iyileştirmeye değil, kadroya imza attık”

Yazgan, konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un, ‘sözleşmelilere kadro planlanmıyor ancak haklarında iyileştirmeler yapılacak’ açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Genel başkan Yazgan, “Biz sözleşme masasında iyileştirmeye değil, kadroya imza attık” dedi.

“Sözleşmelilere Kadro konusunda da duruşumuz nettir”

Sözleşmelilerle ilgili yalnızca iyileştirmeye yönelik bir düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Yazgan, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanan kadro meselesinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Genel Başkan Yazgan, “3600 konusunda olduğu gibi sözleşmelilere kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.