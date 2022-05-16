Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Covid-19 pandemi sürecinde dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemi ile herkesin takdir ettiği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz” dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı olan Büro Memurları Sendikası’na (Büro Memur- Sen) bağlı sendika işçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde basın açıklaması düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan kurum personellerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek isteyen yaklaşık 200 sendikalı işçi, basın açıklamasına katıldı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 16 Mayıs haftasının her yıl ’Sosyal Güvenlik Haftası’ olarak kutlandığını belirterek, “Bilindiği üzere her yıl Mayıs ayının 16’sını içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar, büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmekte” diye konuştu.

“Kamu personelinin uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz”

Yazgan, Büro Memur-Sen olarak “Hak verilmez, alınır” anlayışıyla meydanlarda olduklarını ve taleplerini belirterek, “Covid-19 pandemi sürecinde dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemi ile herkesin takdir ettiği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz. Kamu personelinin uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz. Toplu sözleşme maddesiyle güvence altına alınan, 4/B’li olarak görev yapan personelin kadroya geçmesini bekliyoruz. 3600 Ek gösterge çalışmasında SGK çalışanları ve büro hizmet kolunda çalışanlar başta olmak üzere; hizmet kolumuzda çalışanların göz ardı edilmemesi ve hakkının verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.