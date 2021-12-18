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Bu pazarda kadınlar ürettiklerini satıyor

Keçiören Belediyesi tarafından el emeği göz nuru üretim yapan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak için Keçiören Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda hizmete başlatılan ‘Üretici Kadınlar Pazarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

ANKARA 18.12.2021, 16:33
Bu pazarda kadınlar ürettiklerini satıyor

Keçiören Belediyesi tarafından el emeği göz nuru üretim yapan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak için Keçiören Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda hizmete başlatılan ‘Üretici Kadınlar Pazarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Her cumartesi kurulan “Üreten Kadınlar Pazarı”nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Ayşegül Eren Özdemir, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak katıldı.

“Geleneksel sanatlarımız burada üretilip satılıyor”

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Üreten Kadınlar Pazarı’nın geçmişte de Keçiören’de hizmet verdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üreten Kadınlar Pazarımız hizmete başlamıştı, bugün resmi bir açılış yapıyoruz. Ev ürünü, el ürünü, geleneklerimizi yaşatan, unutulmaya yüz tutmuş olan dantellerimiz, geleneksel sanatlarımız burada üretilip satılıyor. Yıllar önce yine yapmıştık bunu. Belediyemiz bu hizmeti hiçbir ücret almadan veriyor. Sokaklarda bizden en çok istenen şey iş. Dünyanın hiçbir yerinde tüm vatandaşların kamuda istihdam edilmesi mümkün değildir. Gelişmiş ülkeler Avrupa ve Amerika’da da Türkiye’ye göre kamuda çalışan sayısı çok düşüktür. Herkesin üretime katkı sağlaması lazım. Çin’in 1 milyar 600 milyon nüfusu var. Her ev bir atölye gibi üretim merkezidir. Emek vermeden yemek yok. Dolayısıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalı hazıra kaçmamalıyız” dedi.

“İhtiyaçlara göre yeniden eğitim planlaması yapmak gerekiyor”

Başkan Altınok herkesin bir meslek sahibi olması gerektiğini de vurgulayarak, “İş isteyen arkadaşlarımıza, mesleğine dediğimizde her işi yaparız diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bir meslek sahibi olmak gerekiyor. Herkes üniversite mezunu olursa diğer işleri kimler yapacak. 5 bin TL maaşla çoban bulunamıyor. Eğitim planlamasını da buna göre yapmak gerekiyor. İhtiyaçlara göre yeniden eğitim planlaması yapmak gerekiyor. Almanya’da nüfusun yüzde onu üniversite mezunu. Hiçbir işim yok diyen gencimizin vebali bizdedir. Elbette yöneticilerimiz de bu konuda çalışma yapmalıdır ve yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kendi üreticilerimize sahip çıkmalıyız”

Atatürk’ün, "Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür" sözlerine atıfta bulunarak üretimi teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Altınok, “Üreten Kadınlar Pazarımızdaki satış gününü iki güne çıkaracağız. Ülkemizi, devletimizi, kendimizi seviyorsak çok çalışacağız. Bunun yolu da üretimden geçiyor. Biz de burada hanımlarımıza böyle bir imkan verdik. Onlar da üreterek hem kendilerine hem ülkelerine katkı sağlıyorlar. Kışın üşümeden yazın terlemeden satış yapacakları bir sıcacık pazar alanı sunduk. Kendi üreticilerimize, kendi sanayicilerimize, kendi tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden satın almalıyız. Çin malı alana kadar burada el emeği göz nuru üretim yapan kadınlarımızdan ürünlerini almalıyız. Marka tutkunu bir toplum olduk. Yabancılar burayı pazar yapmış durumda. Bana göre marka tutkusu biraz da aşağılık kompleksi gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Yurt dışına dünyalar kadar paramız gidiyor. Kendi ürettiklerimize talep göstererek ülkemizi daha yüksek seviyelere çıkarırız” değerlendirmesinde bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Üreten Kadınlar Pazarı’nın açılışı yapıldı. Katılımcılar stant kuran kadınların tezgahlarını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dilediler.

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