Bu bahçede sevgi paylaştıkça çoğalıyor

Sincan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının bahçesinin bir kısmını Sevgi Bahçesi’ne dönüştürdü. 23 padoğun bulunduğu Sevgi Bahçesi’nde köpek, kedi, tavuk, tavşan, kaz, ördek gibi birçok can dostumuz yaşıyor. Çocuklar sevgi bahçesini aileleri ya da öğretmenleriyle ziyaret ediyor, hayvanları elleriyle besleyip keyifli vakit geçiriyor.

Sokak hayvanlarına her daim kucak açan; hayvan bakım, tedavi ve eğitimine yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olan Sincan Belediyesi çocuklarla can dostlarımızı buluşturmak için Sevgi Bahçesi oluşturdu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ana Hizmet Binasının bahçesinde yer alan Sevgi Bahçesi’nde 7 güvercin, 6 adet tavşan, 6 hint tavuğu, 21 rigor tavuk, 3 adet golden cins köpek, 21 adet bıldırcın, 2 adet İran tavuğu, 3 adet kaz, 4 adet ördek, 2 adet İran kedisi ve 1 adet kırma kedi bulunuyor. Sevgi Bahçesi’ni ziyaret eden çocuklara öncelikle veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Daha sonra çocuklar can dostlarımıza su ve mama vererek onları besliyor. Onlarla oyun oynayarak, onlara dokunarak sevgi ve paylaşma kavramlarını öğreniyorlar.

Toprağa dokunan çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Bahçenin bir diğer kısmı da Sera olarak dizayn edildi. Çocuklar Serada yetiştirilen sebzelere, bitkilere ve çiçeklere dokunuyor; suluyor, hatta olgunlaşan sebzeleri dalından taze taze toplayabiliyor. Böylece çevre hassasiyetlerini artırırken bitkileri de seven, doğaya saygılı çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.