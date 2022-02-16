Bilimin merkezi ‘Mamak Füzyon’ açılıyor

Başkent’te bilimin merkezi olması amaçlanan Mamak Füzyon açılıyor.

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturan Mamak Belediyesi, Mamak Füzyon’u faaliyete geçiriyor. Mamak’ta bilim ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan ve Başkent’te bilimin merkezi olması hedeflenen Mamak Füzyon, 19 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de hizmete açılacak.

İnsanlık tarihinde yeni bir dönem yaşandığını aktaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sosyal ve temel bilimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon Merkezi’miz gençlerimize yeni fikirlerin aşılandığı merkez olacak. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Bilime meraklı herkesi açılışımıza bekliyoruz" dedi.