Bilim ve Teknoloji Haftası Alparslan Türkeş Bilim Merkezi’nde coşkuyla kutlandı

Polatlı’da 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi’nde Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Polatlı Belediyesi ile Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Alparslan Türkeş Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi’nde Bilim Şenliği düzenlendi. Öğrencilerin bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak ve derslerinde öğrendiklerini uygulamalarına imkan vermek amacıyla düzenlenen şenlikte Bilim Merkezi’nde kurulan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici projeler sergilendi. Ayrıca sahne gösterileri, yarışmalar ve atölye çalışmalarının düzenlendiği Bilim Şenliği’ni ilk gününde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç, Polatlı Belediye Meclis üyeleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygar Kanlı ve Gazi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti.

“Projeleriyle geleceğe dair umudumuzu arttıran gençlerimizin gözlerinden öpüyorum”

Öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projelerini inceleyen Başkan Yıldızkaya, okullar tarafından kurulan stantları dolaşarak, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığımız ve çocuklarımızı yıl boyunca bilimin büyük dünyası ile buluşturduğumuz Alparslan Türkeş Bilim Merkezimizde 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’nı hep birlikte coşkuyla kutladık. Gençlerimiz tarafından hazırlanan birbirinden farklı projeler geleceğe dair umudumuzu arttırdı. Şenliğimize katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, Bilim ve Teknoloji Haftalarını kutluyorum” dedi.

Bilim Şenliği, 11 Mart tarihine kadar Alparslan Türkeş Bilim Merkezi içerisinde birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. Polatlı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler vatandaşlara da açık olacak. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar 10-11 Mart tarihlerinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bilim Merkezi’ni ziyaret edebilirler.