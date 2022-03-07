Bilim Pursaklar eğitmenleri, Türkiye Eğitmen Kampına katıldı

Bilim Pursaklar eğitmenleri, Bilim Üsküdar ev sahipliğinde Bilim Türkiye Eğitmen kampına katılarak eğitim aldı.

Ankara Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek için kurduğu Bilim Pursaklar atölyelerinde eğitim veren eğitmenlerini Bilim Türkiye Eğitmen kampına gönderdi.

Bilimde ve Teknolojide geleceğe yön verecek olan gençlere kaliteli bir hizmet vermek için yurdun dört bir yanında düzenlenen eğitimlere katılan eğitmenler, çocukların hayal dünyalarındaki yeni fikirlere hangi yollarla daha kolay ulaşabilmelerine olanak tanıyacak olan konular hakkında Bilim Türkiye Eğitmen Kampında eğitim aldı.

‘‘Tüm çabalarımız üretken bir nesil yetiştirmek’’

Yurdun dört bir yanında bilgi arayan, araştıran bir eğitmen kadrosuna sahip olduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz, eğitmenlerimizi kendilerini geliştirecek eğitim programlarına gönderiyoruz. Tüm çabalarımız üretken bir nesil yetiştirmek. Geleceğin teknolojilerini üretecek olan yeni nesillerin ilçemizde yetişmesi için bilime ve teknolojiye destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.