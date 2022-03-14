Bilim, eğitim, sanat, kültür Pursaklar Yaşam Merkezi’nde buluşuyor

Pursaklar Belediyesi’nin Yaşam Merkezi’nde her yaştan vatandaş, bilim, eğitim, sanat ve kültür alanında kendini geliştirecek kurs bulabiliyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, her yaştan vatandaşa yönelik, Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür alanında bireylerin becerilerinin eğitmenler gözetiminde arttırılması, gelişmelerine olanak sağlamak adına açılan kurslar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Pursaklar Yaşam Merkezi’nde profesyonel eğitmenler tarafından, gitar, keman, bağlama, piyano, bateri vb. kurslara katılan katılımcılara yönelik yoğun bir ders takvimi ile gelişim sağlamaları amaçlanıyor.

İlçe sakinlerinin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaşam Merkezi’mizde sanatsal kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımız her hafta daha fazla yol kat ediyorlar. Dinlemek çok keyifli. Pursaklar’da sanatın her alanını geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yeni beceriler kazanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, kurslarımıza davet ediyorum” dedi.