Beypazarlı üreticilere havuç üretim teknikleri eğitimi verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te havuç yetiştiriciliği yapmak isteyen veya yapan yerli üreticilere yönelik “Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi” vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde “Ankara’da Havuç Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı” başlattı. Tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz tarafından verilen eğitimde, havuç yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik olarak sonra da bir havuç yıkama ve depolama tesisi ile havuç tarlasında uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim programına ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, havuç ekim alanlarına sahip yerli üreticiler, Beypazarı Ziraat Odası Temsilcileri, Kooperatif üyeleri ile DKM yetkilileri de katıldı. Bilinçli, sürdürülebilir ve doğru tarım yapılmasını sağlamak amacıyla üreticilere yönelik eğitim atağı başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, modern tarımın tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesini de hedefliyor.

Eğitimler merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de devam edecek. Ziraat Odası, bölge kooperatifleri ve yerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, önümüzdeki günlerde Kalecik, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçelerinde de gerçekleştirilecek.