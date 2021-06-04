Beypazarı’nın yeşil alanlarında bakım çalışması

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk parkları ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki yeşil alanlarda bakım çalışması gerçekleştiriyor. Genel temizlik işlemlerinin yanı sıra yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren yabani otlar ve büyüyen çimler biçilerek çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, yeşil alanlar da daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Daha yeşil bir Beypazarı hedefiyle gereken tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, vatandaşların sağlığını korurken çevre düzenlemesini de ön planda tutarak çalışmaların belirlenen programlar dahilinde devam edeceğini belirtti.