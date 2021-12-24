Beypazarı’nda kuş avlamak için yapılan düzenek imha edildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Merkez ekipleri tarafından sulak alana yerleştirilmiş kuş avı düzeneği imha edildi.

DKMP Merkez koruma ekiplerince Beypazarı’nda su kuşu avı amacıyla yapılan düzenek, ekipler tarafından fark edildikten sonra kıyıya kadar bot yardımı ile taşınarak imha edildi.