Beypazarı’nda kapari bitkisi için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Beypazarı’nda ’Kapari Bitkisinin Korunması, Yetiştirilmesi ve Pazara Kazandırılmasında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Eğitim Faaliyetleri’ Projesi çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hükümet Konağı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, kapari bitkisi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Kapari bitkisinin Beypazarı’ndaki yeri ve öneminin yanı sıra ticari ve ekonomik önemi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Beypazarı Belediyesi, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği, Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Programı (SGP) işbirliğinde yürütülen projeyle doğada kendiliğinden yetişen ‘kapari’ bitkisinin varlığının korunması için farkındalık oluşturulması ve üretiminin yapılarak ticari kazanç sağlanması amaçlanıyor.