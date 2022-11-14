Beypazarılı gaziler 48 yıl sonra Kıbrıs’ta

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev alan Beypazarılı kahraman gaziler, Kıbrıs Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

Uğrunda savaştıkları toprakları yıllar sonra ziyaret eden Beypazarı Şehitler ve Gaziler Derneği üyesi gaziler duygu dolu anlar yaşadı. Gaziler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı makamında kabul edildi. KKTC’nin bağımsızlığı ve huzuru için savaşan gazileri ülkede görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Beypazarı’ndan gelen heyete teşekkürlerini iletti.