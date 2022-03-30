Beypazarı yeni Halk Kütüphanesi için gün sayıyor

Beypazarı’nda belediye binası içerisine kurulan yeni Halk Kütüphanesi, yakında hizmete açılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi’nin kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer almasından dolayı yıkılması planlandığı için Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki 928 metrekarelik alan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından kütüphane alanı olarak ayrılmıştı. İçerisinde okuma odaları, cep sinema salonu, çok amaçlı salon ve fuaye alanlarıyla dünya standartlarında bir kütüphane oluşturulması hedefiyle ilçeye kazandırılan yeni kütüphane, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere gün sayıyor.