Beypazarı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Beypazarı Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılış için gün sayıyor.

Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturacak olan spor kompleksinde çeşitli sosyal alanlar da hizmet verecek. İlçe halkının talepleri doğrultusunda yapımına başlanan Hacıkara Mahallesi’nde bin 275 metrekare inşaat alanına sahip tesisin içerisinde 305 metrekarelik bir spor salonu, bay ve bayan fitness salonları, fuaye alanları, kafeterya, antrenör odası, idari birimler, soyunma ve duş alanları da yer alıyor. Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Beypazarılıyı yüzme ile buluşturacak olan, aynı zamanda Beypazarı’nın ilk kapalı yarı olimpik yüzme havuzu olmaya hazırlanan tesis, çok fonksiyonlu ve modern yapısıyla bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

İlçenin en önemli eksiklerinden birini daha gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yarı olimpik yüzme havuzumuzu en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin Beypazarlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.