Beypazarı Belediyesinden esnafa destek

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi kapsamında belediyenin kiracıları konusunda yeni düzenleme yaptı.

Yılın ilk 6 ayı iş kolu ayırt etmeksizin kira alınmaması kararı aldıklarını açıklayan Başkan Kaplan ”Yeni yılın ilk Belediye Meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerimizin ‘Belediyemiz kiracılarından 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmaması ve 2021 yılı içerisinde kira zammı yapılmaması’ konusundaki sözlü önergesi Millet İttifakı Meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte kiracılarımıza 1 milyon 150 bin TL destek vermiş olacağız. 6 ay boyunca kiracı esnafımızdan iş kolu ayırt etmeksizin kira almayacağız. 2021 yılında kira zammı yapmayacağız. Kiracılarımızdan alacağımız yaklaşık 4 milyon 300 bin TL birikmiş kira alacağımızı da ödeme kolaylığı sağlayarak taksitlendireceğiz. Alınan kararlar için Meclis üyelerimize teşekkür ediyor, ilçe esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.