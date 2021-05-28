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Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve sineklerin yumurtlama döneminde çoğalmalarının önüne geçilmesi amacıyla Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.

ANKARA 28.05.2021, 15:33
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve sineklerin yumurtlama döneminde çoğalmalarının önüne geçilmesi amacıyla Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek haşerelere karşı önlemlerini alarak, vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesi için ilçenin dört bir yanında haşere ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçtiklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşılmaması için mahallelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
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