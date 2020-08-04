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Beypazarı Belediyesi evde bakım hizmetleri
BEYPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFKAT ELİ PROJESİ EVDE BAKIM HİZMETİ EKİPLERİ, KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VATANDAŞLARIN EVDE BAKIM HİZMETLERİNİ ÜSTLENEREK EV TEMİZLİĞİ, KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK TARAMASI VE SOSYAL YARDIM ANLAMINDA TÜM İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR.
ANKARA 04.08.2020, 15:47
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Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefkat Eli Projesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık taraması ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Şefkat Eli Projesi Evde Bakım hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.
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