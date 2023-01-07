‘Bellek Ankara’ ile başkenti tanıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenerek belgelenmesi amacıyla hayata geçirdiği Bellek Ankara projesi devam ediyor. Proje kapsamında hazırlanan bilgi panoları Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı, Eski Hükümet Meydanı ve Eski Tren Garı Meydanı’na yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kent kimliği oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’daki üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal, mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Ankara’nın değerlerinin tanıtıldığı bilgi panoları hazırlanarak, tarihi kent merkezlerine yerleştirildi.

Toplam 6 noktaya yerleştirildi

Ankara kent tarihinin ve değerlerinin daha bilinir olması amacıyla geliştirilen projede; eserlere özel olarak tasarlanan Türkçe ve İngilizce bilgilerin yanı sıra mekândaki önemli yapıların gösterildiği harita ve gece aydınlatması gibi birçok özelliği olan totemleri hazırlandı. Hazırlanan panolar Ankara Kalesi Saat Kulesi Kapısı, Ankara Kalesi içi, Hacı Bayram Camisi önü, Hacı Bayram Meydanı Augustus Tapınağı önü, Eski Hükümet Meydanı Julianus Sütunu ve Eski Tren Garı Meydanı olmak üzere toplam 6 noktaya yerleştirildi.

Karekod uygulaması ile detaylı bilgiye ulaşılıyor

Bilgi panolarına yerleştirilen karekod özelliği sayesinde vatandaşların söz konusu değer ya da mekâna dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğini belirten ABB Bellek Ankara Proje Koordinatörü Müge Cengizkan şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Başkent, Hacettepe ve ODTÜ’den aldığımız desteklerle yürüttüğümüz Bellek Ankara projesinin ürünlerinden biri de Bellek Ankara totemleri. Bu totemler proje kapsamında özel olarak tasarlanan gece de aydınlatma özelliği olan bilgi panoları Üzerinde panonun yerleştirildiği kentsel mekâna ilişkin Türkçe ve İngilizce olmak üzere bilgiler ve bu mekândaki önemli yapıları gösteren bir harita yer alıyor. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler içinde üzerinde bir karekod bulunuyor ve okutulduğunda projenin web sitesine yönlendirerek daha ayrıntılı bir okuma yapılabilmesini sağlıyor. Bu totemler projenin ilk etabında kentin 6 önemli noktasına yerleştirildi ve projenin devamında da sürdürmeyi planlıyoruz.”