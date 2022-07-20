Belediye Başkanı Şimşek’ten, Gölbaşı sanayi sitesi esnafına ziyaret

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Sanayi Sitesi’ndeki faaliyette bulunan esnafın çalışma alanını ziyaret ederek, ustalarla çay içip sohbet etti. Ziyaretten dolayı sanayi sitesi çalışanları Belediye Başkanı Şimşek’e teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti. Esnaflarla sohbet eden Belediye Başkanı Şimşek, yaz tatilinde sanayide çalışan gençlere de ara elemanın Türkiye’de artık çok önemli olduğunu hem okuyup hem çalışmalarının onlara katkı sağladığını belirterek onları takdir etti. Belediye Başkanı Şimşek, hiç sigara içmediğini belirterek bu konuda da uyarılarda bulundu.

Gölbaşı’nın emektar ustaları

Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak sanayi esnafıyla birlikte iş birliğinde olduklarını vurgulayarak, "Gölbaşı’nın ustaları burada yetişen ustalar. Bizim Gölbaşı Sanayi Sitesi’ndeki emektar, tecrübeli ustalarımız okul gibidir. Eskiden beri tanırım ben buradaki ustalarımızı, ustalarımızın eleman yetiştirmesi çok önemli. Sanayimizi de buradaki esnafımızla beraber güzelleştirmeye devam edeceğiz. Biz zaten başlıca, ana unsur olarak Gölbaşı sanayi esnafımızla çalışıyoruz. Gölbaşılı esnafımızın kazanması bizi mutlu ediyor. Ustalarımızın ellerine, emeklerine sağlık” diye konuştu.

Girdiği bir garajda Neşet Ertaş’a ait bir parça çalması üzerine Şimşek, “Ustamız, halk ozanımız, işte bu alanların sanatçısı, Allah rahmet eylesin" sözleriyle Neşet Ertaş’ı da andı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sanayi sitesindeki bütün esnafları dolaştıktan sonra esnaflarla beraber menemen yiyerek ziyareti tamamladı.