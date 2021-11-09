Bebek ve Çocuk Kütüphanelerine özel seminer

Başkent’in ilk Bebek Kütüphanesi’nin hayata geçtiği Mamak’ta, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda “Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Eğitimi” düzenlendi.

Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğünce, bebek ve çocuk kütüphanelerinde görev yapan personele yönelik organize edilen eğitim seminerine, yüz yüze ve çevrimiçi bağlantı ile pek çok uzman, yazar ve akademisyen katılarak sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitim seminerinde ana günden maddeleri ise bebek ve çocuk kütüphanelerinde materyal türleri, kitapların seçimi ve okuyucu ile buluşturulması, bebek ve çocuk Kütüphanelerinin fiziki yapısı, bebeklere ve çocuklara yönelik gerçekleştirilebilecek etkinlikler, doğru uygulamalar, yenilikçi yaklaşımlar oldu. Eğitimin sonunda ise katılımcılar ile birlikte dart, seksek oyunu, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynanarak keyifli ve sosyal bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aktif birer kütüphane kullanıcısı olacaklar

Çocukların zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bebeklik döneminde oluştuğunu söyleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Onların hayatındaki en önemli evrelerden birinde, bizde Mamak Belediyesi olarak eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz. Umuyorum ki tüm ilçelerimiz hatta tüm şehirlerimizde bu bebek kütüphanesi uygulaması yaygınlaşacak. Bu yaygınlaşma süreci ile de bebeklerimiz inanıyoruz ki ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olacaklar” dedi.

Bir kişi değişince birçok şey değişebiliyor

Yayın dünyasından gelen bir belediye başkanının ve başkan yardımcısının daha önce hiç kütüphane olmayan Mamak’a 15 tane kütüphane kazandırdığını ifade eden Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, “Bir kişi değişince birçok şey değişebiliyor. Bunun en güzel örneğini Mamak’ta yaşıyoruz. İlk göreve geldikleri günden itibaren iş birliği içerisinde olduğumuz Mamak Belediyesi’nin değerli Başkanı Murat Köse’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.