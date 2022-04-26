Bebek Kütüphanesi’nde her gün etkinlik var

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, İngilizce, orff ritim çalışması, artık materyal atölyesi, akıl oyunları, dans, jimnastik ve daha birçok etkinlikle dikkat çekiyor.

0-5 yaş grubu çocuklara eğlenirken öğrenme imkanı sunan Bebek Kütüphanesi, her hafta çeşitli etkinlikler düzenliyor. Haftalık programlar Sincan Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Aileler randevu alarak diledikleri etkinliklere katılabiliyor. Bin 369 üyesi bulunan kütüphanede 0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırılmasının yanında eğitici-öğretici etkinlikler de yapılıyor.

Bebek Kütüphanesi’nde spor eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sportif etkinlikler düzenleniyor. Orff ritim çalışmaları ile çocuk üzerinde konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli kazanımlar sağlanıyor. Artık materyal atölyesinde ise çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm anlatılıyor. Artık materyaller kullanarak çocuklar becerilerini ve hayal güçlerini bir yandan geliştirirken, bir yandan da çevrelerindeki materyalleri yeniden dönüştürerek farklı bir pencereden bakabilme becerisi ve çevreye karşı duyarlı olma bilinci kazanıyor. Ayrıca Bebek kütüphanesi’nde oyunlar eşliğinde İngilizce ve temel matematik dersleri de veriliyor. Akıl oyunları ve oyun terapi etkinlikleri yapılıyor. Bebek Kütüphanesi’nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.

Haftalık etkinlik takvimi Sincan Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Etkinliklere katılabilmek için www.sincan.bel.tr adresinden randevu alınması gerekiyor.