BBP lideri Destici Kızılcahamam standını ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından gerçekleştirilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinliklerinde Kızılcahamam standını ziyaret etti.

Ankara’nın 25 ilçesine ait birçoğu tescilli coğrafi işarete sahip yöresel yemeklerin ve birbirinden farklı lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte Kızılcahamam Belediyesi standı ile ziyaretçilerin ili odağı oluyor. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Kızılcahamam Belediyesi yöresel lezzetler standını ziyaret ederek coğrafi işaretli Kızılcahamam bazlamasını tattı. Kızılcahamam’a sürekli ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Destici, her fırsatta Kızılcahamam bazlaması aldığını ve çok beğendiğini belirtti.