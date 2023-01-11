BBP lideri Destici: “(Kılıçdaroğlu’nun) Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda endişe duymadıklarını ifade etmesi tam bir ironidir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Genel Kurul gündemine milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının getirilmesini söylediler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda hiçbir rahatsızlık ve endişe duymadıklarını ifade etmesi de tam bir ironidir” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Destici’nin gündeminde CHP ve İYİ Parti’nin başörtü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt vermesi ve Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın Anayasa’nın 66. maddesi ile ilgili çıkışı yer aldı. Başörtüsü meselesinin hala gündemde yer aldığını belirten Destici, “Kadınlarımızın inanç ve düşünce özgürlükleri ile eğitim ve çalışma haklarının anayasal güvence altına alınması ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliği teklifi, milletimizin ve siyasi partilerimizin gündeminde yerini korumaya devam ediyor” diye konuştu.

“HDP’nin legal bir siyasi parti olmadığına inanıyorum”

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin AK Parti’nin anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin randevu talebine ret yanıtı vermesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, “HDP’nin cevabıyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Çünkü HDP’nin legal bir siyasi parti olmadığına inanıyorum ve HDP’nin herhangi bir konuda kendi başlarına karar veremediklerini biliyoruz. Dolayısıyla da o yapının bir siyasi parti olarak muhatap alınmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü terör örgütünün partisi olmaz, buna müsaade edilmemelidir ve muhatap da alınmamalıdır” dedi.

“Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda hiçbir rahatsızlık ve endişe duymadıklarını ifade etmesi de tam bir ironidir”

Destici, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda CHP ve İYİ Parti’nin görüşme talebini reddetmelerine de değinerek sözlerine şöyle devam etti:

“Genel Kurul gündemine milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının getirilmesini söylediler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda hiçbir rahatsızlık ve endişe duymadıklarını ifade etmesi de tam bir ironidir. Bir taraftan diyeceksin ki biz dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanayız, bundan rahatsızlık duymuyoruz, öbür taraftan da bir milletvekilinizle ilgili dokunulmazlık fezlekesi Meclise gelince AK Parti’nin görüşme talebini reddedeceksiniz. Daha önce de bu görüşmelerin önemli bir problemin çözülmesinin yanı sıra, Mecliste temsil edilen tüm siyasi partiler için ayrıca bir samimiyet testi işlevi göreceğini ifade etmiştim. Her şey milletimizin gözlerinin önünde yaşanmaktadır. Biz de sürecin takipçisi olup, katkı vermeye devam edeceğiz. Anayasa değişikliğiyle yakın tarihimizin utanç sayfalarından birinin daha açılmamak üzere kapatılmasını Mecliste sizlerle, vatandaşlarımızla halk oylamasında göstereceklerdir diye inanıyorum.”

“Millet unutmaz, tarih affetmez”

Ali Babacan’ın Anayasa’nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinin yeniden ele alınması gerektiği sözlerini değerlendiren Destici, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür cümlesinden rahatsız olduğunu söylemiş. Aynı ifadeler bu konuşmanın öncesinde ve sonrasında partisinin yöneticileri tarafından da dile getirilmiş. Millet unutmaz, tarih affetmez. Aynı kişi Taksim ve Karkamış’ta içlerinde kadın, çocuk ve bebeklerin de şehit olduğu saldırılar sonrasında PKK yerine, Cumhuriyet tarihinin terörle mücadele, doğal afetlere müdahale konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu suçlamış” ifadelerini kullandı.

“Terörü ABD ile iş birliği yaparak yok edeceklerini söylüyor”

Destici, Ali Babacan’ın ABD ile birlikte terörü desteklediğini ifade ederek, “Saldırılardan sonra herkesi HDP’ye karşı yapılacak her türlü saygısızlık, ileri ifade, terörize etme ve her türlü düşmanlaştırma, o partiye oy veren 5-6 milyon vatandaşımızı rencide eder diye uyarmış. 80 milyonu düşünmüyor, 5-6 milyonu düşünüyor. Devleti, devletin cumhurbaşkanını, bakanını düşünmüyor, HDP’yi, PKK’nın partisini incitmemeyi düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) kastederek terörü ancak ABD ile iş birliği yaparak yok edeceklerini söylüyor. PKK’yı ABD’nin kurduğu kurulun beslediğini sokaktaki vatandaş biliyor. Şu anda zaten Irak, Türkiye ve Suriye’nin kuzeyinde onu desteklediğini tüm dünya biliyor” dedi.