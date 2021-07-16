Bayram öncesi ilaçlama seferberliği

Ankara Çankaya Belediyesi, bayram öncesi ilçe genelinde ilaçlama seferberliği başlattı. Köşe bucak dört bir yanda ilaçlama çalışması yapan ekipler, uçkun mücadelesini 123 mahallenin yanı sıra kurban kesim alanında ve çöp konteynerlerinin olduğu bölgede yoğunlaştırdı.

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde ilaçlama seferberliği başlattı. Ekipler 123 mahallenin tamamında uçkun mücadelesini 7/24 sürdürüyor.

Vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde yapılan çalışmalarda haşerelerin aktif olduğu biyolojik saatler göz önüne alınıyor. Sivrisinek ve karasineklerin üreme alanında granür, kemirgenlere karşı kanal sisleme, diğer bölgelerde ise uçkun mücadelesi yapan ekipler vatandaştan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Çevreye, evcil hayvanlara ve sokak canlılarına zarar vermeyen; Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı biyolojik ve kimyasal ilaçları kullanan ekipler, halk sağlığı için özenle çalışıyor. Ekipler yağmur sularının ardından oluşan bataklıklarda ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde ilaçlama çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde ve pazar yerlerinde ilaçlamanın yanı sıra dezenfektasyon çalışması da yapıyor.

Kurban kesim ve satış alanında günde 3 kez ilaçlama

Kurban kesim alanında özel çalışma yapan ekipler, sabah, öğlen ve gece olmak üzere her gün üç defa çalışmaları tekrarlıyor. Kullanılan granür formülasyonundaki ilaç, özellikle kurbanlıklara musallat olan karasineklere karşı etkili. Çadırların iç ve dış kısımları için kullanılan özel ilaç insan ve hayvan sağlığına zarar vermiyor. Ayrıca bu yıl ilk kez çadırların içine karasinekler için tuzak kuruldu.