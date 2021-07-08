Başkentte zabıta adayları sözlü ve uygulamalı mülakatta ter döküyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından liyakat esasına göre alınacak bin 250 aday arasından seçilecek 250 zabıta memuru için sözlü ve uygulamalı mülakat süreci başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru için sözlü ve uygulamalı mülakat süreci başladı. Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen iki aşamalı sınavda bin 250 aday ter dökerken, uzman eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik parkurunu tamamlayan adaylar sözlü mülakata alınıyor. Sınavlar katılan adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde fiziki yeterlilik parkurunu tamamladıktan sonra sözlü mülakata alınıyor.

Sınav 14 Temmuz’a kadar devam edecek

Pandemi süreci nedeniyle adaylar HES kodu kontrolü ile birlikte ateşleri ölçüldükten sonra uygulamalı sınava tabi tutuluyor. 14 Temmuz tarihine kadar haftada 6 gün devam eden uygulamalı sınavı tamamlayan adaylar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Suat Demirel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü Resul Kökten’in oluşturduğu sınav kurulunda sözlü mülakata çağrılıyor.

‘‘Günde 100 adayı mülakata çağırıyoruz’’

Zabıta Memurluğu için günde 100 adayı mülakata çağırdıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Bülent Dilkay Şeyda, sınav süreci ile ilgili, “Mülakatlara başladık. Lisans ve ön lisans sıralamasına göre devam edecek. Günde 100 adayı mülakata çağırıyoruz. Adaylar önce fiziki yeterlilik parkurunu tamamlıyor sonra sınav kurulu huzurunda sözlü mülakata katılıyor” dedi.