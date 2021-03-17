Başkent’te yeni otobüslerin ikinci ihalesi 31 Mart’ta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 282 adet otobüs alımı için iki aşamalı ihalenin ikinci aşamasının 31 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

İki aşamalı yapılan ihalenin ilk aşamasında firmaların yeterlilik belgeleri alınırken, firmaların fiyat tekliflerini sunacağı ihalenin ikinci aşamasının gerçekleştirileceği tarihi de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart olarak açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlileri bilgilendiren Yavaş, “Doğa için alımını gerçekleştireceğimiz, yüzde 90’ı doğalgazlı 282 otobüs alımı amacıyla düzenlediğimiz ihalenin ikinci aşamasını 31 Mart’ta yapacağız. İhaleyi ABB TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz” dedi.

Otobüs alımı ihalesinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü firmalar yarışacak

EGO Genel Müdürlüğü, 17 Şubat tarihinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü 7 firmanın yeterlilik belgelerini teslim alarak inceleme sürecini tamamladı. İhalenin ikinci aşaması için 31 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da 282 adet otobüs alımını elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle gerçekleştirecek olan EGO Genel Müdürlüğü, katılacak firmaların fiyat tekliflerini alacak.

Otobüs filosunda bulunan 1999 model 97 aracın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hurdaya ayrılması öngörülürken, EGO Genel Müdürlüğü yüzde 90’ı doğalgazlı (CNG) olmak üzere toplam 282 adet (254’ü CNG’li, 28’i dizel) otobüs alımı ile 2 adet doğalgaz dolum istasyonunun yapılması için harekete geçti. 57 milyon avroluk kredi talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanmasının ardından otobüs alım ihalesi, 31 Mart’ta ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.