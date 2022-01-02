Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara Sincan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, köprü girişindeki bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sincan Ahi Evran Mahallesi Ayaş Caddesi Çatalca Cadde kavşağındaki köprüde meydana geldi. Ayaş Caddesi’nden merkez yönüne ilerlemekte olan Zeki Can A. yönetimindeki 06 AGD 368 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Çatalca Caddesi kavşağında bulunan köprü girişindeki demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför Zeki Can A.’nın ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.