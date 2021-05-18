banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ANKARA 18.05.2021, 12:57
Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesi Ankara Caddesi’nde kaza meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ZAJ 66 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç’un kardeşi olan Ekrem Koç (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İbrahim Koç’un ise tedavisi devam ettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu