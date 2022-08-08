Başkentte Sakiler ve Manga rüzgarı esti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliği yaptığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’nde Sakiler ve Manga rüzgarı esti.

ABB, başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Konser programlarıyla her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde unutulmaz konserlerle başkentlilere müzik ziyafeti sundu. Etkinlikler çerçevesinde Gazipark’ta Sakiler Grubu sahne alırken Çubuk-1 Barajı Dinlenme alanın da alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga, sevenleriyle buluştu. Ayrıca Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda ise panayır ve Kent Orkestrası ile Ender Balkır Konseri düzenlendi.