Başkent’te oryantiring etkinliğine büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Sincan Harikalar Diyarı Parkı’nda düzenlediği oriyantiring etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği oryantiring etkinliğine Sincan Aile Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı. Sincan Harikalar Diyarı Parkı’nda teorik uygulama ile başlayan ve pratik uygulama ile devam eden oryantiring etkinliğine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.

“Oryantiring branşını halka tanıtmak istiyoruz’’

Oryantiring sporunun Başkent’te yayılması için organizasyonu düzenlediklerini belirten Sincan Aile Yaşam Merkezi idarecisi Ali Artuç, “Düzenlediğimiz oryantiring etkinliğine katılan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak sporun her alanında olmayı istediklerini ve Başkentlileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Şube Sorumlusu Nil Nihal Duman ise, “Oryantiring branşını halka tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.