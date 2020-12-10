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Başkent’te mini damperli ‘Çöp Taksi’ler dar sokakları hızlıca temizleyecek

Mamak Belediyesi, ara ve dar sokakları daha hızlı temizlemek amacıyla küçük hacimli, mini damperli ‘Çöp Taksi’ projesini hayata geçirdi.

ANKARA 10.12.2020, 09:55
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Başkent’te mini damperli ‘Çöp Taksi’ler dar sokakları hızlıca temizleyecek

Mamak Belediyesi, ara ve dar sokakları daha hızlı temizlemek amacıyla küçük hacimli, mini damperli ‘Çöp Taksi’ projesini hayata geçirdi.

Yaptığı yeni yatırımlarla vatandaşın ayağına hizmet götürmeyi hedefleyen belediye, “Çöp Taksi” adı verilen kamyonetle, ilçede yaşanabilecek ani temizlik ihtiyacı durumlarında çöpleri daha hızlı toplayacak. 500 kg çöp alma kapasitesine sahip çöp taksiler, hem daha hızlı hizmet verecek hem de dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesini sağlayacak.

İlçenin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Küçük hacimli atıkların ara mahallelerden toplanması için “Çöp Taksi” uygulaması başlattık. Bazı sokaklara çöp arabaları giremiyor. Ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Mini damperli çöp taksiler büyük çöp araçlarının giremediği bölgelerde hizmet verecek. Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de Mamak Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. Hizmet araçları filomuza yeni eklediğimiz işte bu çöp taksi ile acil temizlik hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.
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