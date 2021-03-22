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Başkent’te Millet Bahçesi yükseliyor

Başkent’te 191 dönümlük alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ANKARA 22.03.2021, 10:42
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Başkent’te Millet Bahçesi yükseliyor

Başkent’te 191 dönümlük alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlandığında ilçeye önemli bir değer katacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nde yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 191 dönümlük alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi, birçok donatıyı içerisinde barındıracak. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yakın zamanda açılması hedefleniyor

TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin ihale süreçleri tamamlanarak, içerisinde yer alacak proje detayları da belirlenmişti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 191 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için zemin etütleri de yapılmıştı. TOKİ tarafından ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ilçenin çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Tüm hızıyla süren İnşaat çalışmalarının 2021’in ikinci yarısında tamamlanarak, Millet Bahçesi’nin açılması hedefleniyor.

Birçok donatı yer alıyor

Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde, 191 dönümlük alan üzerinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

“Kahramankazan’ı en iyi yere taşıyacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçeye yaptığı ziyarette Ankara’ya kurulacak olan millet bahçelerinden birinin de Kahramankazan’a yapılacağının sözünü vererek, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Millet Bahçesi’nin ilçelerine çok önemli bir değer katacağını ifade ederek, “Millet Bahçesi, Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Millet bahçesi inşallah en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. Bu süreçte desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazan’a şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
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