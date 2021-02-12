Başkent’te kırsal kalkınma hamlesi sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla ilk kez ildeki çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 200 ton tohum dağıttı.

Başkent’te tarımı canlandıracak projelere Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda ağırlık veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu desteklerle çiftçilerin gelir seviyesini artırmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamayı amaçlıyor. Nohut tohumundan Macar fiği tohumuna kadar çok sayıda tarımsal destek projesiyle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üç ilçede kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulundu.