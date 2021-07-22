Başkent’te kırmızı mercimekte hasat zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Başkentli çiftçilere dağıtılan kırmızı mercimek tohumunun hasadına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi. kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiye destek vermeye devam ediyor. Şerli üretimi teşvik ederek nadas alanlarını daraltmak, kuru tarım alanlarını değerlendirmek ve girdi maliyetlerini düşürmek için bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 yerli üreticiye toplam 200 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. Tohumlarından yüksek verim elde eden üreticiler hasada başladı. İlk kez yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olan kırmızı mercimek tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, katma değeri yüksek olan kırmızı mercimek tohumu sayesinde tarlalarını ekerek kaliteli ürün elde etme imkanına kavuştu.