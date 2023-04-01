Başkentte "kamuda yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" eylemi

Ankara’da kamuda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 140 bin personelin daha iyi kadrolara geçişinin sağlanması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için SAVDES-SEN üyeleri eylem yaptı.

Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyeleri mevcut personelin eğitim ve kadrolarına uygun diğer sınıflara atanması gerektiği çağrısı yaptı. Grup adına konuşan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinde yer alan ‘Yardımcı Hizmetler Sınıfının’ kaldırılmasını, bu sınıfta istihdam edilen mevcut personelin, herhangi bir işleme tabii tutulmaksızın eğitimlerine ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara atandırılmasını, personele mesleki itibar kazandırılmasını, alın terinin karşılığını verilerek kamuda çalışma barışı ve verimliliğin sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.