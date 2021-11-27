Başkent’te “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” dolu dolu geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası"nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Polatlı’da ‘Sevgiye Evet Şiddete Hayır’ yürüyüşünden ünlü sanatçı Pamela’nın konserine, kadınlara yönelik Yardım Haritası Kartları’nın tanıtılmasından Güçlenme Atölyesi’ne kadar pek çok farkındalık programı Başkentli kadınları bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde ‘Sevgiye Evet Şiddete Hayır’ yürüyüşünden ünlü sanatçı Pamela’nın konserine kadar birçok etkinlik, merkez ve kırsal ilçelerde yaşayan kadınları buluşturdu.

Her meslek grubundan kadın ‘şiddete hayır’ dedi

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası”nda Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nde “Sevgiye Evet Şiddete Hayır” konulu seminer ve yürüyüş etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı da ‘Yalnız Değilsin’ sloganıyla Gençlik Parkı Büyük Sahne’de ünlü sanatçı Pamela’yı Başkentli kadınlarla buluşturdu. Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği konserle seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de sanatçı Pamela’nın konseri. Ankaralı kadınlarımızın yüksek katılımından dolayı mutlu olduk” dedi. Sanatçı Pamela Spence da , “Bu dünyayı güzel yapan kadınlardır. Sesimizi yükseltmemiz lazım, konuşmamız lazım çünkü ancak böyle bu işe bir son vereceğiz” diye konuştu.

TED Üniversitesi’nde stant kuruldu öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve TED Üniversitesi ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası’’ kapsamında farkındalık oluşturmak için öğrencilere broşür dağıtarak, sıcak çorba ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Yerel Etkileşim Birimi tarafından kadınlara özel hazırlanan “Yardım Haritası Kartları” da kentin birçok noktasındaki kamusal alanlara ve işletmelere götürüldü. Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgilerinin ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin özet bilgilerinin yer aldığı kartlar, Ankara Zabıtası tarafından hastaneler, kız öğrenci yurtları, kafeler, kuaförler, alışveriş merkezleri, kadın WC’ler, bebek emzirme odaları, Metro ve EGO otobüslerine asıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, kadınların yardıma ihtiyaç duyabilecekleri her anda bu kartları alabileceklerini belirterek, “Şiddete maruz kalan kadınların ivedilikle başvurabileceği bilgilerin yer aldığı kartları kadınlarımızın yanlarında taşımalarını istiyoruz. Bu sayede bir ihtiyaç anında kimlere, hangi yöntemle, nasıl başvurabileceklerini bilecekler. Kadına karşı şiddeti bir gün değil her gün lanetliyoruz” dedi.